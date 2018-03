Zomertijd: dit moet (en wil) je weten!

Vannacht schakelen we opnieuw over op de zomertijd en zetten we onze wekker een uur vooruit. Twee uur wordt dus drie uur en dat betekent ook meteen een uur minder slaap.

Een uur vooruit of achteruit?

Heel wat mensen weten vaak niet of ze hun klok nu een uur vooruit of achteruit moeten zetten tijdens de winter- of zomertijd. Een handig trucje om te weten hoe je je klok moet instellen: ‘in het voorjaar zetten we onze klok een uur vooruit’.

Zomertijd duurt langer

Wie denkt dat de zomer- en wintertijd even lang duurt, heeft het mis. De zomertijd duurt zeven maanden, de wintertijd maar vijf.

Gevaarlijk voor fietsers

De zomertijd zorgt voor meer verkeersslachtoffers omdat het een uur later licht is. Vooral fietsers zijn kwetsbaarder tijdens deze periode. Ook tijdens de wintertijd is er een stijging van het aantal verkeersslachtoffers, vooral fietsers en voetgangers.

70 landen

Wereldwijd verzetten zo’n zeventig landen de klok, onder meer alle lidstaten in de Europese Unie. Maar de winter- en zomertijd zorgde al voor heel wat discussie binnen de Europese Unie.

Meer daarover: 'Schaft Europa straks zomertijd af?'

Energie besparen

De zomertijd werd eigenlijk uitgevonden om energie te besparen, want tijdens de zomertijd is het een uur langer licht, omdat je je klok een uur vooruit zet. Dit zorgt ervoor dat je 's avonds minder elektriciteit moet verbruiken.

Dieren

Niet alleen mensen hebben moeite om zich aan te passen aan de zomertijd, ook dieren ondervinden hinder. Vaak kunnen zij zich nog moeilijker aanpassen omdat ze een uur eerder eten krijgen of uitgelaten worden.