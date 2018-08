Zomerse temperaturen vandaag

Vandaag start met lage wolkenvelden in het westen, maar na de middag klaart het op. In het zuidoosten van het land is er wel kans op een (onweers)bui. We krijgen mooie maximumtemperaturen van 22 of 23 graden in het westen en 26 of 27 graden in het uiterste zuidoosten, meldt het KMI.

Morgen is het wisselvallig en gevoelig frisser met kans op enkele buien. De meest actieve buien verwachten we in het noorden van het land waar een onweer niet uitgesloten is. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. De westenwind is matig tot soms vrij krachtig aan zee.

Zaterdag is het in de voormiddag wisselend bewolkt en buiig, met vooral in het noorden kans op een donderslag. In de loop van de dag wordt het droger met opklaringen vanaf de kust. Het wordt nog enkele graden frisser. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden. De wind is aanvankelijk matig uit west tot zuidwest en wordt later zwak tot matig uit west tot noordwest.

Buien?

Na een koude nacht is het zondag eerst droog met opklaringen, Later neemt de bewolking toe. Een enkele bui blijft mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen rond 19 graden in het centrum.

Maandag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land met veel bewolking en hier en daar een buitje. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden.