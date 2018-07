Zomerexpo in Koninklijk Paleis gestart

Vanaf vandaag is het Koninklijk Paleis in Brussel open voor het publiek, voor de jaarlijkse zomerexpo. Die kreeg als titel 'Verwondering' en er worden ook schilderijen van onze koning getoond. De expo loopt nog tot 2 september.

Tijdens de zomerexpo kan iedereen die dat wil het Koninklijk Paleis binnenwandelen en genieten van de pracht van de historische salons in het werkpaleis van de koning.

Op de expo worden ook twee schilderijen getoond die door Koning Filip zijn geschilderd. Het zijn portretten van zijn oom, koning Boudewijn, aan wie onze koning een eerbetoon biedt. De koning schildert al enkele jaren, zonder daar les voor te volgen. Hij wil met zijn kunst mensen aanzetten om dingen te doen die op het eerste gezicht onmogelijk lijken.

Ook aan de kinderen die het paleis komen bezoeken, is gedacht. Zij kunnen in de spiegelzaal van het Koninklijk Paleis terecht voor allerhande proefjes. De expo is gratis en loopt nog tot en met zondag 2 september.