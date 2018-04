Zomerbars aan zee klaar voor mooi weer

Aan de kust maken de zomerbars zich klaar voor het weekend, want het belooft aangenaam lenteweer te worden. Met de zon in het vooruitzicht kunnen de kussens niet snel genoeg op de sofa’s liggen. De NMBS legt ook extra treinen in naar de kust.

Het was vandaag amper acht graden en toch kwam er al veel volk naar de kust, al was dat onder een dekentje. Dat zal dit weekend snel aan de kant gelegd worden, want het wordt rond de achttien graden.

In sommige badplaatsen mochten de zomerbars al vanaf midden maart openen, maar door de koude hebben de meeste toch gewacht tot de paasvakantie.

Extra treinen

Omdat er komend weekend mooi lenteweer voorspeld wordt, zullen er bovendien extra treinen naar zee rijden. Zowel zaterdag als zondag zet de NMBS dertien extra treinen in en de capaciteit van enkele vaste treinen tussen Antwerpen en Oostende wordt versterkt. In totaal zullen er 10.000 extra zitplaatsen zijn op de treinen naar de kust.

Dubbele temperatuur

Het kwik gaat de komende dagen flink omhoog. Vandaag was het nog fris, rond de negen graden, maar tegen het weekend kan die temperatuur verdubbelen. De maxima zullen zelfs tot twintig graden liggen. Ook maandag blijft het nog warm. Nadien neemt de kans op neerslag weer toe en wordt het opnieuw een paar graden frisser.

Bekijk hier het laatste weerbericht van VTM.