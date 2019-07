Zomer is terug van (even) weggeweest

Het is woensdagochtend nevelig met hier en daar kans op enkele mistbanken. Overdag blijft het droog en vaak zonnig met enkele wolken, al verwachten we in het noordoosten en oosten wat meer bewolking. Op het einde van de namiddag verschijnen er hoge wolken in het westen van het land, met maxima tussen 20 en 25 graden, meldt het KMI.

's Nachts breiden de hoge wolken zich vanuit het westen uit over het hele land. Op het einde van de nacht kunnen er in het westen enkele buien vallen. We halen minima van 10 tot 16 graden.

Donderdag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms wat regen of een paar plaatselijke buien. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en 25 of 26 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Vrijdag wordt het meestal droog. Zonnige perioden wisselen af met wolkenvelden bij maxima van 20 tot 25 graden.

Zaterdagochtend is het wellicht droog onder een gesluierde zon. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken en vergroot de kans op een aantal buien waarbij enkele donderslagen mogelijk zijn. Het is behoorlijk warm met maxima van 23 tot 27 graden.

Ook zondag blijft het overwegend droog weer met zonnige perioden en af en toe meer wolkenvelden. Maxima van 22 tot 26 graden.