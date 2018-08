Zomer kent dipje in het weekend

Vandaag is het eerst zwaarbewolkt met kans op lichte regen. Later wordt het wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen, rond 18 graden aan zee en rond 19 of 20 graden in het centrum. De wind waait matig uit het westen. Aan zee waait de wind matig tot vrij krachtig. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met buien. Deze kunnen lokaal fel zijn en vergezeld zijn van onweer. De minima liggen rond 7 graden in de Hoge Venen, rond 12 à 13 graden aan zee.

Morgen wordt een wisselvallige dag met enkele buien, maar soms ook opklaringen. Een paar lokale donderslagen zijn niet uitgesloten. Op het einde van de dag wordt het droog vanaf de Franse grens. Het is fris met maxima van 13 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het centrum.

Zondag zijn er eerst opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen. 's Avonds vergroot vervolgens de kans op lichte regen. De maxima schommelen van 15 tot 20 graden.

Maandag krijgen we eerst veel wolken met soms lichte regen of enkele buien. Mogelijk wordt het later overdag meestal droog vanaf het westen met kans op zonnige perioden. Maxima tot 22 graden.

Dinsdag is het droog met op veel plaatsen geleidelijk brede opklaringen, bij maxima rond 23 graden in het centrum van het land. Woensdag en donderdag lijkt de kans op regen toe te nemen. Maxima rond 23 graden op woensdag en rond 20 graden op donderdag.