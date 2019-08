Zomer is dit weekend op de afspraak: temperaturen tot 26 graden

Het weekend start wat aarzelend met lage wolken en kans op een beetje motregen, maar in de loop van de dag komt de zon erdoor en stijgen de temperaturen tot een aangename 24 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop en gaan we zelfs richting 26 graden.

Het is een zwakke wig van hoge druk boven de Noordzee die vandaag ons weerbeeld beïnvloedt, zo zegt het KMI. In de voormiddag verwachten we in het binnenland nog lage wolkenvelden met lokaal nevel en wat motregen. In de loop van de dag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft dan overwegend droog.

De maxima liggen tussen 19 en 22 graden in de Ardennen en aan zee, en tussen 22 en 24 graden elders. De wind is zwak tot matig en komt uit noordelijke richtingen.

Vanavond en -nacht is het droog met soms brede opklaringen. De minima liggen tussen 11 en 15 graden bij een zwakke noorden- en later oostenwind.

Zondag belooft een vrij mooie zomerse dag te worden, met brede opklaringen en in de namiddag wat meer stapelwolken. Het blijft hoogstwaarschijnlijk overal droog. De maxima liggen tussen 23 graden in de Hoge Venen en 25 of 26 graden op veel andere plaatsen. Er staat een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op een bui. De maxima liggen dan tussen 22 graden in het westen en zelfs 27 graden in het zuidoosten.

Onweer

Dinsdag in de loop van de namiddag trekt een actievere storing over ons land. Het wordt dan wisselend bewolkt met buien, mogelijk vergezeld van een onweer. In het centrum liggen de maxima dan rond 23 graden.