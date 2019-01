Zoemende muggen in de winter worden normaal

Muggen in januari, het lijkt vreemd, maar ze zijn er wel degelijk. En ze steken. Door het warmere klimaat zullen zoemende muggen in de winter stilaan normaal worden, zegt de Nederlandse bioloog Arnold van Vliet in Het Nieuwsblad.

De meest gangbare mug in België, de culex pipiens pipiens, overwintert in onze huizen en kiest er bij voorkeur een rustig plekje op om in het voorjaar voor nakomelingen te zorgen. Bijten doen ze nu niet.

De andere variant van de huissteekmug, de culex pipiens molestus, houdt geen winterslaap en gaat tijdens zachte winters wel actief op zoek naar bloed. En die molestus-mug komt volgens de onderzoeker verbonden aan de Wageningen Universiteit, massaal voor in België en Nederland, landen met grote verstedelijking. “Met als gevolg dat wanneer er een zachte winter is, je er ook last van kan hebben”, aldus van Vliet in Het Nieuwsblad. En met de aanhoudende warmere winters, zal muggengezoem rond de jaarwisseling steeds vaker te horen te zijn.