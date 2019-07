Zoektocht naar vermiste paraglider boven Tomorrowland

In Antwerpen, in Rumst, is gisteren urenlang gezocht naar een mogelijk neergestorte paraglider. Getuigen hadden 3 paragliders boven het festivalterrein van Tomorrowland zien vliegen, en zagen daar één iemand van neerstorten. De zoekactie werd na enkele uren afgeblazen, omdat er niemand als vermist was opgeven.

De politie gaat ervan uit dat de paraglider zichzelf in veiligheid heeft gebracht. Ze gaat de 3 wel opsporen. Ze krijgen een boete omdat ze illegaal over het domein vlogen, en moeten opdraaien voor de kosten van de zoekactie.