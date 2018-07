Zoektocht naar vermiste in E10-plas Brasschaat

In de E10-plas in Brasschaat wordt op dit moment met man en macht gezocht naar een vermiste persoon. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Een man en een vrouw uit Antwerpen trokken vandaag met een hond naar de plas. De man ging met de hond in het water, zijn hond keerde terug, maar hij niet. Getuigen zagen hem wel aan de overkant van het water.

“Twee getuigen hebben de man nog gezien aan de andere kant van de plas”, klinkt het bij de lokale politie. “Volgens hen was de man op zoek naar zijn hond. Dat is het laatste sein van hem. Zijn schoenen en zijn rugzak staan ook nog aan wal. Het gaat om een verontrustende verdwijning, we moeten er rekening mee houden dat die man verdronken is in de plas. De brandweer kamt het water volledig uit op zoek naar hem.”

De lokale politie van Schoten riep deze week via sociale media nog op om niet te zwemmen in de plas. Het zwemverbod geldt al langer, maar door het warme weer van de voorbije weken waagden velen zich toch in het water. De politie waarschuwde toen boetes uit te schrijven voor wie toch in het water sprong.