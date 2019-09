Zoekactie naar twee vermiste duikers aan Belgisch-Franse kust

Aan de Noord-Franse kust is momenteel een grote zoekactie bezig naar twee recreatieve duikers. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Een helikopter en verschillende reddingsschepen zijn ingezet.

De twee duikers zouden in de haven van Nieuwpoort in het water gegaan zijn, en zijn intussen al drie uur uur vermist. Een reddingshelikopter en schepen van de scheepvaartpolitie zijn ingezet. Er wordt nog zeker tot zonsondergang verder gezocht.

Over de identiteit van de duikers is nog niets bekend. Mogelijk gaat het om Belgische duikers, maar dat is niet officieel bevestigd.