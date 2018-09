Zoekactie naar rugzak Bobbejaanland levert niets op

De sweeping met politiehonden in Bobbejaanland is afgelopen, en heeft niets opgeleverd. Eerder vandaag werd gezocht naar een rugzak die door een onbekende man in het pretpark werd achtergelaten. Het park was daardoor de hele dag gesloten en bezoekers bleven voor een gesloten deur staan.

Na de signalisatie van een verdacht persoon in Bobbejaanland, werd vanmorgen door de politie beslist de deuren van het park gesloten te houden voor bezoekers. “Veiligheid staat voor ons altijd voorop en dus namen we ook hier geen enkel risico”, aldus de woordvoerder van het park.

Explosievenhond

Een explosievenhond werd in allerijl opgetrommeld om het park te doorzoeken, maar er werd uiteindelijk niets gevonden. Het park is opnieuw vrijgegeven door de politie en zal vrijdag opnieuw openen.

Duizenden bezoekers voor gesloten deur

Er stonden vanmiddag duizenden mensen te wachten aan de ingang van het pretpark. Zij moeten noodgedwongen weer naar huis. Dat veroorzaakte voor lange files op en rond de parkeerterreinen. Bezoekers krijgen wel een ticket om op een latere dag terug te komen naar het pretpark.

