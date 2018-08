Zo zwaar is schade na onweer

In Vlaanderen en delen van Wallonië waren er vannacht zware onweersbuien die gepaard gingen met felle regen. Op meerdere plaatsen door het hele land werd melding gedaan van stormschade. Politie en brandweerdiensten roepen op om op de weg de snelheid aan te passen in verband met mogelijk overtollig water, omgewaaide signalisatieborden en afgerukte takken op het wegdek.

De eerste onweders kwamen tot ontwikkeling in de regio Kortrijk. Intussen schoof de storing verder door richting Oudenaarde, Geraardsbergen, Gent, Dendermonde, Lokeren en Sint-Niklaas. Uit voorzorg werd gisterenavond laat op de Lokerse Feesten een optreden van Triggerfinger stilgelegd en het festivalplein uit voorzorg ontruimd.

Woningbrand

Doorheen de nacht liepen de eerste berichten binnen over de schade die de hevige onweersbuien hebben aangericht. In het West-Vlaamse Tielt is deze nacht een zware woningbrand ontstaan nadat de bliksem insloeg in het dak van het huis in de Leukemeersenstraat. Dat gebeurde omstreeks 00.30 uur. Buurtbewoners hoorden een harde knal met een ferme bliksemschicht. De hele wijk kwam zonder elektriciteit te zitten.

Bij de woning waar de bliksem was ingeslagen, sloegen de vlammen al snel door het dak. De brandweer snelde ter plaatse en is momenteel nog druk aan het blussen. Verwacht wordt dat het huis grote schade heeft opgelopen. Ook op andere plaatsen ontstonden branden door blikseminslagen. Zo kwamen ook huizen in het West-Vlaamse Deerlijk zonder elektriciteit te zitten na een blikseminslag.

Ook in de Gareelstraat in Waregem sloeg de bliksem in op het dak van een huis, waarna een vuurbal ontstond. Op het moment van de inslag was een bewoner op de bovenste verdieping aanwezig, maar die bleef ongedeerd. Door de inslag brandde het dak af. Het huis is onbewoonbaar verklaard.

Ook op andere plaatsen in de regio ontstonden branden door blikseminslagen en kwamen huizen zonder stroom te zitten.

Provincie Antwerpen

Kort na middernacht bereikten de onweersbuien ook de provincie Antwerpen. Onder meer in Duffel is er stormschade door het onweer. Dat meldt Noodweer Benelux, dat vermoedt dat er ook op andere plekken veel windschade zal zijn.

In de provincie #Antwerpen, meer bepaald #Duffel is er #stormschade door het hevig #onweer. We vermoeden ook op andere plaatsen #windschade aan de voorzijde van het hevig #onweer. Sterkte Ingrid De Weerdt. Er werd vandaag door NWBNLX gewaarschuwd met een level 2 i.f.v. #wind! pic.twitter.com/nVNP0KwSFe — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) 7 augustus 2018

In de buurt van de Hooistraat en de Spoorwegstraat in Olen knakte een hoogspanningsmast, waarna een kabel van 70.000 volt naar beneden kwam gevallen. Een man verwarde de kabel die in zijn tuin viel met zijn tuinslang en pakte hem op. De man raakte gelukkig niet ernstig gewond.

De Antwerpse brandweer meldde in de loop van de nacht dat ze al tien meldingen heeft gekregen van onweersgerelateerde problemen. Veel signalisatie is op de weg omver gewaaid en ook ligt er veel water op de weg. De brandweer roept op voorzichtig te zijn en schade en overlast te melden.

Hulpdiensten overbelast

De politiezone in de regio Turnhout liet rond twee uur ’s nachts weten dat de hulpdiensten overbelast waren. In Kasterlee zorgden hevige rukwinden ervoor dat grote takken op de weg terecht kwamen. De politie roept op voorzichtig te rijden en de snelheid aan te passen.

Na middernacht kregen Oost-Vlaanderen, Brussel en Henegouwen te maken met een tweede golf aan zware onweersbuien.

Vooral in @infoKasterlee hebben rukwinden daarnet lelijk huisgehouden. Op de Geelsebaan zijn heel wat grote takken afgeknapt. Wees voorzichtig en matig je snelheid. Hulpdiensten zijn voorlopig overbelast. #Stormweer pic.twitter.com/d7VK04Vmlr — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) 7 augustus 2018

Hoogste rukwinden in km/u: Retie 130, Zaventem 97, St Katelijne Waver 94, Deurne en Ukkel 90 — David Dehenauw (@DDehenauw) August 8, 2018

Kampen ontruimd

In de Antwerpse Kempen werden in Herentals, Gierle en Lille verschillende jeugdkampen geëvacueerd door het noodweer.