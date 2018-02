Zo ziet Salah Abdeslam eruit

In een eerste exclusieve tekening die VTM NIEUWS in handen kreeg, zien we terrorist Salah Abdeslam met een baard en krullend haar. Vandaag is het langverwachte proces gestart tegen hem en Sofien Ayari. Het proces draait rond de schietpartij in Vorst van 15 maart 2016. De politie viel een schuiladres binnen, zonder dat ze wisten dat Abdeslam daar verscholen zat. Drie dagen later werd Abdeslam – op dat moment de meest gezochte man van Europa – na vier maanden vluchten eindelijk opgepakt.

Salah Abdeslam draagt een wit hemd, heeft duidelijk langer haar dan bij zijn arrestatie en een volle baard. Ayari droeg een donkerkleurig hemd. Beiden werden begeleid door agenten van de speciale eenheden van de federale politie die bivakmutsen en kogelwerende vesten dragen.

Dit proces is meteen het eerste proces waarop mensen terechtstaan die direct betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Welke rol Salah Abdeslam bij die aanslagen heeft gespeeld, is min of meer bekend. Het juiste aandeel van Sofien Ayari en de omgekomen Mohamed Belkaïd is minder duidelijk.

Weigert recht te staan

Beide beschuldigden werden iets voor negen uur de zaal binnengeleid. De advocaten van de Tunesiër Ayari hadden een tolk gevraagd maar Ayari zelf liet weten die niet nodig te hebben. Hij spreekt naar eigen zeggen voldoende Frans. Na een korte discussie werd beslist om de tolk toch de eed te laten afleggen voor het geval dat nodig mocht zijn. Abdeslam weigerde recht te staan toen hij zijn identiteit moest bevestigen.

V-Europe

Meteen bij de start van het proces stelde V-Europe, een vereniging die zo'n 200 slachtoffers van terrorisme verenigt, zich burgerlijke partij. Meester Sven Mary, advocaat van Salah Abdeslam, vroeg dat de rechtbank zich eerst zou buigen over de ontvankelijkheid van die burgerlijke partijstelling en daarover uitspraak zou doen, alvorens verder te gaan met de behandeling van de zaak.

Schorsing

Voorzitster Marie-France Keutgen schorste de zitting iets na negen uur. Een kwartier later werd de zitting hernomen en liet Keutgen weten dat de rechtbank voortgaat met de behandeling van het proces. De discussie over de burgerlijke partijstelling van V-Europe wordt uitgesteld naar 29 maart. Meester Guillaume Lys, de advocaat van de vereniging, kan het proces bijwonen maar zal niet het woord mogen nemen. Op 29 maart zullen de advocaat van V-Europe en de verdediging conclusies kunnen uitwisselen.