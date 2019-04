"We kunnen pas de doodsoorzaak weten, als we alles hebben onderzocht." Dat zegt wetsdokter Wim Develter tijdens het onderzoeken van het lichaam van een overleden vrouw. In het gloednieuwe programma 'Wetsdokters' krijgen camera's exclusief toegang tot de autopsieruimte.

Vanaf morgenavond krijg je elke woensdag een blik achter de schermen bij de wetsdokter en kijk je mee hoe ze verdachte overlijdens helpen op te lossen.

Wetsdokters, elke woensdag om 21.35u bij VTM.