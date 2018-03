Zo werkt het thuiswerkalarm

Als het KMI bij winters weer code oranje of code rood afkondigt, wordt het thuiswerkalarm nu officieel geactiveerd. Dat heeft vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zopas aangekondigd. Het alarm moet het fileleed bij slechte weersomstandigheden drastisch verminderen.

De wet over het thuiswerkalarm maakt het mogelijk dat bedrijven met hun personeel concrete afspraken kunnen maken over occasioneel thuiswerk. Ze bekijken onder andere welke werknemers van thuis uit kunnen werken en welke niet. “Maar ook voor wie niet van op afstand kan werken, is het thuiswerkalarm een goede zaak. Omdat er minder file is, raken zij vlotter op hun bestemming”, legt minister Peeters uit.

Code rood of oranje

Bedrijven kunnen de procedure voor thuiswerk in gang zetten als het thuiswerkalarm effectief van kracht wordt. Dat is het geval wanneer het KMI code oranje of code rood afkondigt bij winterse weersomstandigheden.

De avond voordien wordt eerst een inschatting gemaakt dat er mogelijk een thuiswerkalarm komt. Om 6.00 uur ’s ochtends wordt het alarm dan officieel bevestigd als dat nodig is.

Minimale file

Het thuiswerkalarm kan gelden voor heel België of voor één of enkele regio’s of provincies. De overheid verspreidt via sociale media en andere communicatiekanalen dat het alarm van kracht is en waar dat het geval is. Ook het KMI geeft die boodschap mee via haar website en app.

Wie in afspraak met het werk thuis kan werken, blijft die dag ook thuis. En dat is voelbaar op de weg. Bij een test van het thuiswerkalarm op 8 februari had de sneeuw een minimale impact op de weg. Er stond toen amper twintig kilometer file. “Wat de tests hebben aangetoond, is dus dat een thuiswerkalarm wérkt. Thuiswerk bij winterse omstandigheden is een oplossing die veel economisch en menselijk leed kan voorkomen”, zegt Peeters.

