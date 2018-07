Zo voorkom je dat dorstige dieren verdrinken

De temperaturen in ons land bereiken stilaan recordhoogtes en ook de droogte brengt een aantal dieren in de problemen. De dierenopvangcentra worden momenteel overspoeld met egeltjes die volledig zijn uitgedroogd door de hitte.

Natuurpunt roept op om - bij deze droogte - de dorstige egeltjes in nood te helpen.

Loopplankje

“Bij vijvers met een hoge rand kan je best een loopplankje voorzien voor egels en andere dorstige dieren”, zegt Diemer Vercrayie van Natuurpunt. “Voorzie het plankje van enkele dwarslatjes of leg er wat kippengaas over, dan hebben de diertjes meer grip en redt je ze van een mogelijke verdrinkingsdood.”