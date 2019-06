Zo voorkom je autopech bij deze temperaturen

Om 11.00 uur vanmorgen was het al bijna 30 graden. Overal snikheet dus en al zeker in de wagen. Gelukkig zijn de meeste auto's uitgerust met airco's om de temperatuur snel naar beneden te krijgen. Maar die airco zet u best wel niet té koud. Pechverhelper Touring geeft enkele tips om autopech te voorkomen tijdens deze hittegolf.

Zet de airco in de wagen alvast niet te koud. Anders kan het zijn dat u wat later niet meer kan starten. Nog een tip: gebruik de binnenlucht van de auto. Die is tijdens het rijden koeler dan de buitenlucht en dus ook makkelijker nog kouder te krijgen.

Touring krijgt tijdens hittegolven meer oproepen binnen, vooral voor lege batterijen en oververhitte motoren. Opvallend is wel dat ze vooral 's avonds moeten uitrukken, net wanneer de temperatuur al wat gedaald is.

"Dat heeft alles te maken met het feit dat mensen met dergelijk mooi weer nog terrasjes willen doen of op uistap willen gaan 's avonds. En dat betekent dat mensen de auto nemen, die misschien de hele dag in de zon heeft gestaan, met alle gevolgen van dien." Zegt Danny Smagghe van Touring.