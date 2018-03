Zo verbrand je calorieën van paasei

Met Pasen in het vooruitzicht eten we allemaal wel eens een paaseitje. Vaak is het moeilijk om aan de verleiding te weerstaan en het bij slechts een te houden. Maar hoeveel calorieën bevat zo'n eitje nu eigenlijk en wat moet je doen om het te verbranden?

Ieder paaseitje bevat ongeveer 45 calorieën (melk-en witte chocolade), pure eitjes bevatten zo’n 40 calorieën. Dat is vergelijkbaar met het aantal calorieën in een waterijsje of een appel. In elk eitje zit ook ongeveer een klontje suiker.

Toch te veel eitjes gegegeten? Uit onderzoek blijkt dat je voor een eitje te verbranden ongeveer tien minuten moet wandelen, vijf minuten moet hardlopen ofwel acht minuten moet fietsen.

