Zo veel kost een lentefeest

Mei is traditioneel de maand van de communie- en lentefeesten. Waar het aantal communicantjes al enkele jaren afneemt, blijven de lentefeesten stijgen. Maar wat kost zo’n lentefeest? VTM NIEUWS deed een rondvraag en maakte de rekening. Conclusie: voor een lentefeest leg je heel wat geld neer.

De twee belangrijkste factoren die de kostprijs van een lentefeest beïnvloeden, zijn de locatie en het aantal gasten dat je wil uitnodigen. Voor al onze berekeningen gebruikten wij een standaard aantal van vijftig gasten.

Locatie

Ga je voor een gezellig feest thuis, of vermijd je de opkuis achteraf door een zaal te huren? Een zaal zorgt dan wel voor minder zorgen, maar je betaalt er wel extra voor. Gemiddeld kost een zaal 2.900 euro. In die prijs zitten meerdere gangen eten en ook de drank is inbegrepen.

Voor een traiteur aan huis betaal je rond de veertig euro per persoon voor een driegangendiner met dranken inbegrepen. Voor vijftig personen betaal je dan 2.000 euro.

Outfit

Je zoon of dochter moet natuurlijk ook in een feestoutfit gestoken worden. Daar betaal je gemiddeld tweehonderd euro voor. Een extra kappersbezoek kost 25 euro.

Fotograaf

Een professionele fotoshoot door een fotograaf kost gemiddeld vijfhonderd euro. Daarvoor heb je meerdere foto’s, uitnodigingen en een foto voor de gasten als souvenir.

Entertainment

Voor de kinderen zelf wordt een feest natuurlijk leuker als er ook een springkasteel is. Daarvoor liggen de prijzen tussen de zeventig en honderdvijftig euro.

Partyplanner

Mensen met weinig tijd of mensen die niet van organiseren houden, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om een partyplanner in te huren. Zij kunnen je helpen om je feest volledig naar eigen wens te organiseren. Je kan zelf een budget aangeven, maar volgens verschillende partyplanners wordt de kostprijs van een lentefeest vaak onderschat.

In totaal kost een lentefeest dus makkelijk €3.000. Cadeautjes zijn daarbij niet inbegrepen.

