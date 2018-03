Zo tevreden is Vlaamse vrouw over uiterlijk

De Vlaamse vrouw is bijzonder streng voor zichzelf en geeft haar uiterlijk slechts 6,1 op 10. Dat blijkt uit een grote enquête die Goed Gevoel organiseerde en die peilt naar het zelfbeeld van vrouwen. Vooral hun gewicht is voor veel Vlaamse vrouwen een doorn in het oog.

In een enquête bij bijna duizend Vlaamse vrouwen werd gepeild naar het zelfbeeld van vrouwen. Vooral gewicht bleek een probleem te zijn voor de deelnemende vrouwen: 71 procent geeft aan minder te willen wegen en twee op de drie vrouwen hebben kledingstukken in hun kast hangen waarvan ze hopen dat ze er ooit opnieuw in zullen passen. Bijna de helft ziet voornamelijk verbeterpuntjes wanneer ze in de spiegel kijkt.

Dieet, sporten en plastische chirurgie

51 procent van de vrouwen volgde al eens een dieet om er beter uit te gaan zien en maar liefst 37 procent van de vrouwen die ooit een dieet volgden, deed dat al meer dan vijf keer.

Diëten is trouwens niet het enige wat vrouwen doen om hun looks te verbeteren. Ook 'gezonder' eten (59 procent) en extra gaan sporten (40 procent) scoren hoog. Ruim een kwart van de vrouwen geeft aan in de toekomst eventueel ook plastische chirurgie te overwegen om er beter uit te zien. Dit cijfer ligt het hoogst voor de leeftijdscategorie 35-44 jaar (36 procent).

Vergelijken met omgeving

Vrouwen vergelijken zichzelf voornamelijk met anderen uit hun omgeving. Beroemdheden en modellen behoren minder tot het referentiekader (slechts bij dertien procent is dat wekelijks het geval). Drie op de tien van de deelnemende vrouwen zouden graag wat meer ‘echte’ lijven in media en reclamecampagnes zien.

6,1 op tien

De gemiddelde score die Vlaamse vrouwen hun eigen uiterlijk geven, is 6,1 op tien. Vrouwen tussen 35 en 44 zijn het minst tevreden met wat ze zien als ze in de spiegel kijken (5,8/10), terwijl de jongste (25-34) en oudste (55+) leeftijdscategorieën zichzelf een net iets hoger cijfer toekennen (respectievelijk 6,2 en 6,4 op 10).

"Geschrokken"

'Wij zijn behoorlijk geschrokken van de resultaten van de enquête. Het wordt dringend tijd dat we wat milder zijn voor onszelf”, reageert Veerle Maes, hoofdredacteur van Goed Gevoel. “We willen én een goede moeder én een leuke partner én een toegewijde werknemer én een ideale vriendin zijn. En blijkbaar verwachten we ook nog eens van onszelf dat we eruit zien als een fotomodel.”

“Het goede nieuws is wel: als we gelukkig zijn en ons goed in ons vel voelen, zijn we ook meer tevreden over ons uiterlijk. En daar hebben wij als grootste maandblad van Vlaanderen zeker een rol in te spelen. Niet alleen door onze lezers leuke artikels te serveren maar ook door hen de boodschap te geven: het hoeft allemaal niet perfect.”

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Survey Sampling International bij 995 vrouwen uit Vlaanderen. De dataset is representatief voor leeftijd (25 - 65 jaar), opleidingsniveau en provincie. Gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 45,1 jaar. Het veldwerk gebeurde van 30 januari tot en met 9 februari 2018.