Zo snel zakt waterpeil rond Ijzer

Elke dag zakt het waterpeil rond de IJzer nog met een extra centimeter. Een verbod om nog langer water op te pompen is dus echt wel nodig, zeggen de dijkgraven. Anders blijft er op termijn alleen nog zout water over.

“Op de peillat zien we dat het waterniveau onder de twee meter staat”, zegt Johan Matthys, Dijkgraaf van West-kustpolder aan VTM NIEUWS. “In een normale zomer is dat 2,15 meter. Dat betekent dat we al zeventien centimeter onder ons normaal peil zitten en dat is schadelijk voor de dieren en de planten.”

Het oppompverbod geldt vanaf vandaag in heel West en Oost-Vlaanderen. Enkel in de bevaarbare waterlopen mag er nog gepompt worden.

