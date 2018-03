Zo slecht liggen gewestwegen erbij

De Vlaamse gewestwegen krijgen een onvoldoende in een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Om de achteruitgang tegen te gaan, zijn nieuwe investeringen nodig, klinkt het. Wel goed nieuws voor de autosnelwegen: hun toestand is in Vlaanderen vorig jaar verbeterd.

Het rapport toont aan dat vorig jaar 59,8 procent van de wegdekken op de autosnelwegen in goede of zeer goede staat was. Dat is een stijging ten opzichte van de voorbije jaren. Tegelijk is ook het aantal wegdekken op de autosnelwegen dat in slechte tot zeer slechte staat was, gedaald naar 14,2 procent. In 2013 was dat aantal nog dubbel zo hoog.

Tot zover het goede nieuws. Hoewel de autosnelwegen zich dus in een goede staat bevinden, zijn extra investeringen nodig. Bovendien blijkt dat de kwaliteit van de gewestwegen sterk achteruitgaat. Het aantal gewestwegen dat een onvoldoende score krijgt, is sterk toegenomen. Vooral in Antwerpen is de stijging opvallend.

Limburg behaalt beste score

In de provincies West- en Oost-Vlaanderen is de toestand het slechtst. Daar zijn er meer wegen in matige of onvoldoende staat (respectievelijk 41 en 40 procent) dan in een normale of uitstekende staat (34 en 33 procent).

Alles samen behalen de gewestwegen in Limburg veruit de beste score. Daar scoort 61 procent van de van de gewestwegen normaal of uitstekend, terwijl maar 20,5 procent onvoldoende of matig scoort.

Gebrek aan structureel onderhoud

Volgens het rapport is er in de provincies West- en oost-Vlaanderen “een systematische achteruitgang van het wegennet, waarvan de oorzaak ligt in het gebrek aan structureel onderhoud”.

“Om de achterstand weg te werken en deze evolutie te kenteren, moeten de budgetten voor de gewestwegen aanzienlijk verhoogd worden”, staat verder in het rapport te lezen.

Onderhoudsachterstand

Ook voor de autosnelwegen zouden de budgetten omhoog moeten, want daar kampt men met een onderhoudsachterstand van 108 kilometer. Uit de berekeningen blijkt dat een budget van 32 miljoen euro per jaar in principe volstaat om die op korte termijn weg te werken. Op lange termijn zou er dan echter wel sprake zijn van een kwaliteitsverlies.

In het technisch ideale scenario zou 44,9 miljoen euro per jaar nodig zijn. In het scenario dat er niet geïnvesteerd wordt in onderhoud, zou de achterstand in 2027 kunnen oplopen tot meer dan 800 kilometer en tegen 2037 zelfs tot meer dan 1.300 kilometer.

Budget gewestwegen

Daar komt nog bij dat ook voor de gewestwegen extra geld nodig is om de onderhoudsachterstand weg volledig weg te werken. Voor West-Vlaanderen zou daarvoor 194,8 miljoen euro nodig zijn, voor Oost-Vlaanderen 159,4 miljoen euro, voor Vlaams-Brabant 118,9 miljoen euro, voor Antwerpen 118,7 miljoen euro en voor Limburg 74 miljoen euro.