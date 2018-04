Zo overleef je het hooikoortsseizoen

Lenteweer maakt de meeste mensen blij maar voor hooikoortspatiënten begint nu een zwaar seizoen. Het pollenseizoen is volop op gang gekomen en door het fleurige lenteweer komen er bovendien veel pollen in de lucht terecht. Met deze tips maak je het leven als allergielijder een stukje leefbaarder.

Het weekend kondigt zich prachtig aan: voor het eerst dit jaar halen we temperaturen boven de twintig graden en worden de tuinmeubelen in heel wat Vlaamse tuinen weer van onder het stof gehaald. Genieten van de eerste zonnedagen is niet hetzelfde voor hooikoortslijders maar er bestaan wel trucjes om het pollenseizoen beter te doorstaan.

Ga na aan welke pollen je precies allergisch bent, bijvoorbeeld door raad te vragen aan je dokter. Op die manier weet je welke bomen en planten je klachten veroorzaken en kan je ze ook in de mate van het mogelijke vermijden.

Ga op zoek naar de juiste medicijnen en begin er ook tijdig mee. Beter voorkomen dan genezen, is daarbij de boodschap. Wacht niet tot je er last van hebt, maar anticipeer. Dat zorgt voor een grote doeltreffendheid.

Nog belangrijk: blijf je medicatie doornemen. Stop niet als het een paar dagen beter gaat, zoals bijvoorbeeld na een fikse regenbui. De pollen komen daarna vaak terug.

Draag een (zonne)bril om je ogen tegen de pollen te beschermen, en smeer vaseline rond je neus zodat een deel van het stuifmeel blijft plakken.

Houd de ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten, zodat de pollen buiten blijven. Wil je toch even verluchten? Doe dat dan bij voorkeur in de ochtend of net na een regenbui, want dan is de hoeveelheid pollen nog redelijk beperkt. Het kan ook helpen om speciale 'horren' te plaatsen die het stuifmeel tegenhouden.

Droog je propere was binnen in plaats van buiten. Op die manier kan je vermijden dat er pollen op terechtkomen.

Neem een douche voor je naar bed gaat. Zo kan je het stuifmeel uit je haren en van je lichaam wassen. Steek ook meteen je kleren in de wasmachine om ze stuifmeelvrij te maken.

Als je gevoelig bent voor pollen van bepaalde straatbomen, gebruik dan in die tijd de auto of de bus om je te verplaatsen in plaats van de fiets of te voet te gaan. Zet wel je ventilatiesysteem af in de wagen, want op die manier worden de pollen in de wagen gezogen.

En heb je honden of katten? In hun vacht kunnen zich behoorlijk wat pollen verzamelen. De diertjes voldoende wassen is dan de boodschap.

Meer weten? Alle informatie over de pollen kan je terugvinden op de website www.pollennieuws.be.