Zo lossen wetsdokters moordzaken op

Hoe kunnen wetsdokters moordzaken helpen oplossen? Op die vraag geeft het gloednieuwe VTM-programma 'Wetsdokters' een antwoord. In de eerste aflevering vanavond vertelt wetsdokter Evy De Boosere onder andere hoe ze een cruciale rol heeft gespeeld in het oplossen van de 'Cluedomoord' in 2011.

De Boosere wordt opgebeld door de procureur des Konings. Ze moet naar een Brusselse buitenwijk, waar in één van de vele appartementsblokken vermoedelijk een roofmoord is gepleegd.

In de woonkamer ligt een 82-jarige vrouw in een plas bloed met naast haar een Engelse steeksleutel. In de badkamer ligt een groot bebloed mes op de bruine tegelvloer. De man van de dode vrouw is eerder met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij naar eigen zeggen verwikkeld raakte in een gevecht met drie heren in pak die plots aan zijn deur stonden. Zij zouden op zoek geweest zijn naar een kluis en goudstaven.

Dr. De Boosere begint aan de autopsie van de vrouw in wat - omwille van de achtergebleven wapens - de ‘Cluedomoord’ genoemd zal worden. Dankzij de cruciale informatie die zij doorgeeft, blijkt het later niet om een roofmoord, maar om een familiedrama te gaan. “Het is één van die zaken waaruit nog maar eens blijkt dat de harde realiteit vaak de fictie overtreft”, zegt De Boosere wanneer ze terugkijkt op de zaak.

“Het illustreert dat niets is wat het lijkt. Zowel op medisch vlak als in het leven in het algemeen.”