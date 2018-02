Zo kwam tekening Abdeslam tot leven

De afgelopen dagen was ons land in de ban van het proces-Abdeslam. Salah Abdeslam is namelijk de eerste nog levende terrorist die in ons land berecht wordt. Dat proces ging dan ook onder massale belangstelling van de wereldpers van start. Toch werden camera's geweerd uit de rechtszaal en mochten er enkel tekeningen worden gemaakt van de man die verdacht wordt van de schietpartij in Vorst in 2016. Gerechtstekenaar Petra Urban bracht voor VTM NIEUWS Abdeslam zeer duidelijk in beeld en haar tekening ging de wereld rond. Hoe die tot stand kwam, zie je hier.