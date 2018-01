Zo kom je veilig het stormweer door

Deze voormiddag is in heel het land, behalve in Vlaams-Brabant, code oranje van kracht vanwege het stormweer. Die hevige rukwinden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden door omvallende bomen of rondvliegende dakpannen. Het Rode Kruis geeft daarom een aantal tips om ongevallen te voorkomen.

Het KMI verwacht deze voormiddag rukwinden tot meer dan 100 kilometer per uur. Daardoor ontstaat het risico dat er takken afbreken, bomen omwaaien of dakpannen van de daken vliegen. Het Rode Kruis raadt mensen aan om binnen te blijven als ze die optie hebben, maar ook om een goede voorbereiding te treffen in de mate dat het nog mogelijk is.

Tref een goede voorbereiding

Controleer of je dakpannen en dakgoten vastzitten, maar kruip deze ochtend zeker niet meer op je dak

Heb je nog tuinmeubilair buiten staan? Dan is het nu het moment om dit goed op te bergen. Net als losse potten of achtergebleven parasols

Zorg dat rolluiken en zonneschermen goed vastzitten en opgerold zijn

De schutting is een windvanger. Controleer of deze goed vast staat

Sluit ramen en deuren goed

Parkeer je auto niet onder een boom en zet ook je fiets stevig vast

Toch naar buiten?

Soms is het onvermijdelijk en moet je echt de deur uit. Ga je op de fiets, pomp je banden dan goed op, zodat je band minder veert en de weerstand laag blijft. En zorg ervoor dat je strak in het pak zit. Losse regenjacks kunnen alle kanten op waaien en als parachute werken.

Ga je met de auto? Met deze tips vergroot je jouw veiligheid:

Verminder je snelheid en vergroot de afstand met medeweggebruikers. Zo heb je meer tijd om te anticiperen op gevaarlijke situaties

Houd twee handen aan het stuur, maar verkramp niet. Zo reageer je het beste op windstoten die jouw auto opzij duwen

Vrachtwagens passeer je het beste zo rustig mogelijk, omdat jouw auto vaak reageert op de luwte van een truck

Zorg ervoor dat je wat extra’s te eten en drinken bij je hebt en dat je telefoon goed is opgeladen

Foto: archiefbeeld