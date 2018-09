Je kan nu zelf checken hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw gemeente. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in kaart gebracht hoe elke gemeente scoort ten opzichte van gelijkaardige gemeenten.

Met de kaart wil het agentschap de lokale besturen aanmoedigen om de luchtkwaliteit aan te pakken.

Klik op het pijltje rechts onderaan om de grafiek in het groot te bekijken