Zo goed als zeker Lynx in Vlaanderen

Er zijn sterke aanwijzingen dat naast de wolf ook de lynx zijn weg naar Vlaanderen heeft gevonden. Al jaren wordt er melding van gemaakt, maar eind vorig jaar werd het dier hoogstwaarschijnlijk voor het eerst gefilmd. Dat bevestigt Jan Loos van Landschap vzw na een bericht van TV Limburg.

De beelden werden op 3 november vorig jaar gedraaid door twee agenten tijdens een patrouille in Sint-Martens-Voeren, in de provincie Limburg. "Zij hebben toen een dier gefilmd dat alle kenmerken vertoont van een lynx", bevestigt Loos.

Internationale experts

De beelden zijn echter vanop een vrij grote afstand genomen en de kwaliteit is ook niet al te best. "We hebben ze dan ook laten analyseren door internationale experts en die zeggen allemaal hetzelfde: dat het om een lynx zou gaan."

Honderd procent zekerheid is er dus niet, maar Loos is toch overtuigd. "Al 25 jaar zijn er verhalen van mensen die dit dier - dat omwille van zijn schuw gedrag ook het spook van het bos wordt genoemd - hebben waargenomen", klinkt het. "Nu is er tenminste een visueel bewijs."

Enorm leefgebied

Jan Loos wijst erop dat dit dier leeft in een gebied dat tussen de 100 en 1.000 vierkante kilometer bestrijkt. "Een enorm gebied. Het kan dus best dat zo'n lynx die in de Ardennen of de Eifel woont, eens de grens met Vlaanderen oversteekt om een ree te scoren."

"Geen wilde kat"

Door de afwezigheid van een lange staart, is het uitgesloten dat het om een wilde kat gaat, luidt het nog. Landschap vzw heeft de website www.welkomlynx.be geregistreerd, waar vanaf morgen meer informatie is terug te vinden over de lynx. Dat is een katachtig roofdier, van 80 à 130 centimeter lang, met bakkebaarden en gepluimde oren.