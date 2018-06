Zo geraak je best af van fruitvliegen

De zomer is in het land en daar zijn ook die vervelende fruitvliegen weer. Ze leven meestal maar veertien dagen maar eens je ze in huis hebt, verspreiden ze zich razendsnel. Je kan er dus maar beter voor zorgen dat ze van bij de bron worden aangepakt. Maar hoe doe je dat?

Fruitvliegjes voorkomen is gemakkelijker dan fruitvliegen bestrijden. Een vrouwelijke fruitvlieg legt vierhonderd tot negenhonderd eitjes per keer, en dertig uur later zit je met een heuse plaag. Daarom hierbij een aantal tips om de fruitvlieg te bestrijden door ze simpelweg buiten je huis te houden…

Verpakking

Verpak fruit en groenten altijd in folie en bewaar ze bij voorkeur in de koelkast. Bedek fruit dat niet in de koelkast ligt met een netje of zet er een omgedraaid vergiet over

Afval

Gooi overrijp fruit niet binnen in de vuilnisbak weg, maar buiten in de vuilcontainer of op een composthoop. Maak je vuilnisbak in de keuken elke dag leeg want hij trekt beestjes aan

Hygiëne

Hou je aanrecht en eettafel proper en laat geen voedsel rondslingeren. Breng lege flessen onmiddellijk naar de glasbol. Een bodempje frisdrank is al genoeg om een hele kolonie fruitvliegen te voeden.

Laat een boeket bloemen niet te hard verwelken, ook dat trekt fruitvliegen aan

Ververs regelmatig de filter van je dampkap. Poets regelmatig de oven, microgolfoven, je fornuis en ook de vaatwasser. Achtergebleven etensresten zijn een feest voor fruitvliegen

Was je handdoeken zeer regelmatig: een vochtige theedoek is een broedplaats voor fruitvliegen

Wijnruit

Zet wijnruit naast je open raam of in de buurt van de fruitschaal. Wijnruit is een kruid dat een natuurlijk afweermiddel voor fruitvliegjes is.

Zelfgemaakte val

Heb je toch prijs, dan kan je proberen de diertjes te vangen. Hiervoor kan je een zelfgemaakte val maken. Zet iets zoets in een schaaltje, bijvoorbeeld de onderkant van een kapotgesneden plastic fles. Zet de hals er ondersteboven op. De vliegjes vinden wel de weg naar binnen maar niet meer hoe ze terug buiten geraken.

Ook een schaaltje waarover plastic folie is gespannen waarin je een gaatje prikt met een tandenstoker, werkt heel goed. In geen tijd vinden de vliegjes de weg naar binnen, maar terug weggeraken is bijna onmogelijk voor de diertjes.

Klinkt een zelfgemaakte val te moeilijk? Dan kan je ook op een schaaltje azijn met afwasmiddel mengen. De vliegjes zullen meteen verdrinken.