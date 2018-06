Zo gehavend is fiets van Tom Waes

Afgelopen weekend kwam Tom Waes zwaar ten val tijdens een fietsvakantie in Spanje. Resultaat? Een gebroken sleutelbeen en een gehavende fiets. Tom werd vandaag geopereerd.

Tijdens een afdaling met de fiets in Spanje crashte Tom Waes met een hoge snelheid frontaal op een auto. Hij maakte een grote smak en brak daarbij zijn sleutelbeen op twee plaatsen.

Organisator van de fietsreis, Jan Van Immerseel, toont hoe erg de fiets gehavend is. “Het voorwiel is volledig afgebroken en ook de pedalen zijn volledig gescheurd en dat komt niet vaak voor", zegt hij aan VTM NIEUWS. "Ook het frame is op twee plaatsen kapot. Hij heeft heel veel geluk gehad. Volgens mij heeft hij dat te danken aan zijn judoachtergrond”, klinkt het.