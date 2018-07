Zo gaan we om met de hitte

Het wordt vandaag tot 36 graden en ook de hittegolf is een feit. Het koel houden is dus niet evident. Om het toch aangenaam te houden, zijn er verschillende oplossingen.

De fervente lopers gaan best ’s ochtends lopen. Dan staat de zon nog niet hoog en is het relatief koel. ’s Avonds, na zonsondergang, is het nog altijd boven de dertig graden. Gaan lopen kan dan zelfs gevaarlijk zijn.

Eten

Een warme maaltijd smaakt de meeste mensen niet met dit weer. Ze eten frisse dingen als smoothies en slaatjes, om toch een beetje af te koelen.

Crèches

In crèches spelen de kindjes, ’s ochtends voor de grote hitte, buiten in kleine zwembadjes. Als de zon feller begint te schijnen, gaan ze naar binnen en gaan de waterspelletjes daar verder. De begeleiders zorgen ervoor dat iedereen er voldoende water krijgt.

Lees ook: Officieel: we zitten in een hittegolf