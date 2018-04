Zo breng je vitamine D weer op peil

Heel wat mensen hebben een tekort aan vitamine D. Tijdens de koude maanden worden we dan ook amper blootgesteld aan zonlicht. Nu de zon er af en toe doorkomt, kunnen we onze schade inhalen. “Een half uur per dag vijf procent van je lichaam blootstellen aan daglicht, is voldoende om je vitamine D-peil op te krikken”, zegt dermatoloog Thomas Maselis aan VTM NIEUWS.

De productie voor vitamine D in de huid ligt sinds oktober vrijwel stil en dat door de zwakke UV-stralen van de zon. “Heel wat Belgen hebben dan ook een vitamine D-tekort”, stelt dermatoloog Maselis vast. “Je kan daar dan moe of depressief van worden of er kan bijvoorbeeld botontkalking ontstaan. Vitamine D beschermt ook tegen heel wat tumoren.”

Vijf handpalmen

Elke dag een half uur buitenkomen is volgens de dermatoloog voldoende om het vitamine D-peil op te krikken. “Stel daarbij vijf procent van lichaam bloot aan de zon. Een procent komt overeen met een handpalm.”

“Het heeft geen zin om uren in de zon te gaan zitten. Een halfuurtje per dag is meer dan genoeg”, zegt Maselis. “Vitamine D wordt geproduceerd in de huid onder invloed van het zonlicht, maar dat duurt ongeveer een twintigtal minuten en dan valt dat stil.”

Voeding

Vitamine D kan ook uit de voeding gehaald worden. “Vitamine D kan vooral gehaald worden uit vette vis, zalm, sardienen en makreel”, zegt Maselis. “Je kan ook voedingssupplementen innemen, maar overdrijf daar zeker niet mee. Als je vermoedt dat er een tekort is, dan ga je best eerst eens naar de dokter voor een bloedafname.”

