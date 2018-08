Zo blijven wespen uit je tuin

Deze zomer zijn er opvallend meer wespen dan andere jaren. Dat komt door de hitte: bij warm weer planten de insecten zich makkelijker voort. Daarom hebben de brandweer en gespecialiseerde firma’s het de laatste weken enorm druk met het bestrijden van wespennesten. Maar hoe kunnen we wespen zelf uit onze tuin houden? Wij lijsten de beste trucjes op.

Dat er een wespennest gebouwd wordt in je tuin, kan je maar moeilijk voorkomen. “Je moet zo snel mogelijk optreden als je ergens een soort ‘papieren bolletje’, het beginstadium van een wespennest, vindt”, zegt Mylène De Smet van Rentokil. “Vooral onder dakgoten, in garages, in kieren in de buitenmuur en in struiken bouwen wespen het vaakst een nest. Hou die plekjes dus goed in de gaten.”

Wespenval

Om wespen weg te jagen van het terras, kan je een wespenval kopen in de winkel. Het is ook makkelijk om er zelf een te maken. Dan snijd je een plastic fles in twee en zet je de bovenkant omgekeerd op de fles. De fles vul je met een zoete drank (bijvoorbeeld limonade) of met bier. De wespen zullen afkomen op de suiker en kunnen wel binnenvliegen in de fles, maar geraken er door de nauwe opening niet meer uit.

Goed opruimen

Het is ook belangrijk dat je tuin ‘onaantrekkelijk’ wordt voor wespen. “Door ’s avonds goed op te ruimen en alle suikerbronnen weg te halen, zullen de wespen na een tijdje wegblijven”, zegt Wouter Dekoninck, insectenexpert bij het Instituut voor Natuurwetenschappen. “Want op plaatsen waar geen voedsel te vinden is, komen wespen niet.”

De boodschap is om nergens restjes voedsel te laten liggen. “Zorg er ook voor dat er geen kringen van frisdrank meer zijn op tafel”, zegt Dekoninck. “Dan blijven de beestjes na een tijdje wel weg.”

Lees ook: Zwaar wespenseizoen door hitte