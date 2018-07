Zo bewaar je best je eten in deze warmte

Door de aanhoudende hitte is het niet evident om je voedsel koel te bewaren. Veel etenswaren bederven namelijk sneller door de warmte. Met deze tips zorg je ervoor dat je eten en drinken niet onnodig in de vuilbak belandt.

Je koelkast kouder zetten, is geen goed idee. "De ideale temperatuur ligt tussen de vier en zeven graden", zegt Whirpoolexpert Pascal Tulleneers. Vlees en vis leg je beter in een apart compartiment waar de temperatuur altijd rond het vriespunt ligt. Een goede maatstaf voor de ideale temperatuur zijn je dranken. "Als je bij het drinken vindt dat de vloeistof te koud of te warm is, pas je de temperatuur beter even aan."

In de auto

Nu het zo warm is in de wagen, is het ook belangrijk om je eten daar koel te houden. "Als je naar de supermarkt geweest ben, rijd je beter zo snel mogelijk naar huis", zegt Tulleneers. Voor de rit naar het werk kan je een koelbox en koelelementen gebruiken.

Elk koelkastschap heeft zijn functie

Je eten en drinken zomaar een plekje geven in de koelkast, is niet altijd even slim. Elk schap heeft zijn functie. Volgens Tulleneers bewaar bewaar je geopende potten mayonaise en confituur het best helemaal bovenaan. "Ook diepvriesproducten ontdooien het best als je ze helemaal bovenaan zet."

Het onderste schap is het koelst: ideaal voor vlees en vis dus. In de lades onderaan kan je groenten, fruit en verse kruiden kwijt. Als je een laagje keukenrol op de bodem van de lade legt, blijft alles zelfs nog verser. "Melk zet je trouwens beter niet in een vak in de deur. Op een gewoon schap blijft de melk namelijk langer goed", zegt Tulleneers.

Wat hoort NIET in de koelkast thuis?

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar sommige producten bederven sneller als je ze in de koelkast zet. Tomaten, aubergines en komkommer worden bijvoorbeeld sneller snap en smaakloos als je ze in de koelkast legt. Ook citroenen, wortels en paprika’s horen er niet thuis.

Een tip: kijk altijd naar wat er op de verpakking staat. Als het etiket vermeldt dat je het product gekoeld moet bewaren, volg je die instructies maar beter.