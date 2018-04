Zo bescherm je jezelf tegen de zon

Het wordt zomer de komende dagen. Maar onze huid is nog niet voorbereid op de eerste zonnestralen. Daarom is het belangrijk om je goed te beschermen wanneer je naar buiten gaat.

Iedereen wil natuurlijk genieten van het mooie weer. Maar zon kan ook gevaarlijk zijn voor je huid. Elke keer je verbrandt, krijgt je huid onherroepelijke schade. De Stichting Tegen Kanker geeft enkele belangrijke tips mee om veilig met die heerlijke zonnestralen om te gaan.

1. Zoek op tijd de schaduw op

De beste bescherming tegen de zon, is er niet te lang in te blijven zitten. Vooral de middaguren, tussen twaalf en vijftien uur, zijn uren waarop je de zon best vermijdt.

2. Draag beschermende kledij

Je huid heeft voldoende rust nodig, zodat ze haar elasticiteit behoudt. Doe je dat niet, dan zal je sneller rimpels krijgen. Draag ook een hoed, zonnebril en lichte kledij, dat hoeft niet altijd warme kledij te zijn.

3. Smeren, smeren, smeren

Beter te veel dan te weinig. Smeer om de twee uur een nieuwe laag, en wees vooral niet te zuinig. Ook als je bent gaan zwemmen of hard hebt gezweet, moet je opnieuw zonnecrème opsmeren.

4. Ga niet naar de zonnebank

Elke keer dat je de zonnebank gebruikt, wordt je huid onherstelbaar beschadigd. Je krijgt er rimpels van en verhoogt je kans op huidkanker enorm. Een zonnebank is zes keer of meer sterker dan de echte zon op het middaguur in de Tropen.

5. Bepaal je huidtype

Dan weet je meteen hoe jouw huid op de zon reageert en hoe je je het beste kan beschermen. Doe de test hier.

6. Hou je pigmentvlekjes goed in de gaten

Hoe sneller je veranderingen in pigmentvlekjes opmerkt, hoe meer kans dat ze nog behandeld kunnen worden en geen ernstige gevolgen hebben. Bekijk ze volgens de ABCD-regel: Asymmetry (asymetrie), Border (rand), Color (kleur) en Diameter (diameter). Zie je veranderingen? Neem dan best contact op met een dermatoloog.

Welke zonnecrème past bij welke huid?

Elk huidtype heeft een andere bescherming nodig. Kies dus zeker een beschermingsfactor die bij jouw huid past:

Heb je een zeer lichte huid , verbrand je snel en word je bijna nooit bruin? Gebruik factor 25-30+.

, verbrand je snel en word je bijna nooit bruin? Gebruik factor 25-30+. Heb je een lichte huid , verbrand je snel en word je langzaam bruin? Kies voor factor 15-25.

, verbrand je snel en word je langzaam bruin? Kies voor factor 15-25. Heb je een lichtgetinte huid die niet snel verbrandt en makkelijk bruin wordt? Gebruik factor 10-15.

die niet snel verbrandt en makkelijk bruin wordt? Gebruik factor 10-15. Heb je een getinte huid , verbrand je vrijwel nooit en word je snel bruin? Dan is factor 5-10 voldoende.

, verbrand je vrijwel nooit en word je snel bruin? Dan is factor 5-10 voldoende. Voor kinderen kan je het beste altijd voor factor 20-30+ kiezen.

kan je het beste altijd voor factor 20-30+ kiezen. Heel wat dagcrèmes bevatten een lichte zonnebeschermingsfactor, maar kijk dit zeker goed na voor je je naar buiten waagt.

Ben je toch verbrand?

Je ziet zo rood als een kreeft, je huid gloeit en het slapen gaat zeer moeizaam. Het contact van je huid met je lakens of kledij doet enorm veel pijn. Verzorg je dan goed en geef je huid de kans te herstellen. Wat kan je doen?

Gebruik aftersun: die crèmes kunnen de schade niet herstellen, maar ze hydrateren wel de verdroogde huid.

die crèmes kunnen de schade niet herstellen, maar ze hydrateren wel de verdroogde huid. Neem een lauwe douche: Is je huid rood, maar heb je geen blaren? Dan kunnen een lauwe douche en verkoelende kompressen ook voor verlichting zorgen. Gebruik daarbij geen zeep!

Is je huid rood, maar heb je geen blaren? Dan kunnen een lauwe douche en verkoelende kompressen ook voor verlichting zorgen. Gebruik daarbij geen zeep! Blaren? Raadpleeg dan je huisarts.

Verder blijf je best uit de zon tot je huid weer voldoende hersteld is. Een extra dosis zonlicht kan de huidcellen namelijk nog meer schade toebrengen.