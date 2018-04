Zo bescherm je je tegen teleoplichters

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft vandaag een lijst gepubliceerd met malafide televerkopers en incassobureaus. Toch is die lijst niet exhaustief en kan je hem niet altijd raadplegen als je aan de lijn hangt. Hoe weet je of iemand je via de telefoon probeert op te lichten en wat kan je doen als je denkt dat je effectief wordt opgelicht? Enkele vragen en evenveel antwoorden.

Hoe kan je een teleoplichter herkennen?



Word je opgebeld met een zeer aantrekkelijk aanbod, en stelt de verkoper zich amper of niet voor, dan kan je al onraad ruiken.

Meestal geeft de oplichter ook weinig informatie over het product dat hij aanbiedt, maar belooft hij een samenvattende e-mail op te sturen. Vraag dus zeker genoeg details over het aanbod van de verkoper.

Twijfel je na het telefoontje nog over de echtheid van het aanbod? Check dan zeker of de zogenaamde verkoper nog niet op de lijst van verdachte verkopers staat.

Een televerkoper is verplicht om een schriftelijke bevestiging op te sturen van jullie overeenkomst, en die mail of brief moet alle nodige informatie bevatten. Bevalt het aanbod je niet, dan kan je meteen antwoorden dat je niet geïnteresseerd bent. Heb je geen mail gekregen, dan is de overeenkomst niet bindend.

Krijg je een aanmaning tot betalen van een incassobureau? Check op deze lijst dan zeker of het om een legaal bureau gaat. Staat het bureau op de lijst, maar ben je niet akkoord met de aanmaning? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het incassobureau.

Wanneer is een telefonische overeenkomst bindend?

“Een telefonische verkoop is bindend als je aan de telefoon 'ja' hebt gezegd tegen het aanbod en je een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen”, legt Chantal De Pauw van de FOD Economie uit aan VTM NIEUWS. “Belangrijk is wel dat je in de meeste gevallen een bedenktermijn hebt van veertien dagen: je kan de overeenkomst dus herroepen binnen een periode van twee weken. De verkoper moet je hierover hebben geïnformeerd aan de telefoon."

Hoeveel mensen worden jaarlijks het slachtoffer van teleoplichting?

Telefonische oplichting komt vaker voor dan je misschien zou denken. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan 5.400 meldingen over misleidende telefoontjes, dat zijn er gemiddeld vijftien per dag, en gingen in datzelfde jaar een op de vijf klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over die praktijken.

Welke straffen staan er op teleoplichting?

De Economische Inspectie kan boetes opleggen tot 400.000 euro, maar vaak wordt er ook een proces-verbaal opgemaakt, dat wordt doorgespeeld aan het parket. Datzelfde parket kan veel hogere boetes en zelfs gevangenisstraffen eisen.

Denk je het slachtoffer te zijn geworden van een teleoplichter, geef dat dan zeker aan op meldpunt.belgie.be . Alle info over teleoplichters vind je tenslotte op de website van de FOD Economie