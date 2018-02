Zo bescherm je je auto tegen vrieskou

Koning Winter is in het land. Afgelopen nacht daalde de temperatuur al flink onder het vriespunt, en ook de rest van de week belooft het koud te worden. En dat heeft gevolgen op de weg: Mobiliteitsorganisatie VAB kreeg vandaag 33 procent meer oproepen binnen in vergelijking met dezelfde dag vorig jaar. Het gaat dan vooral om bestuurders met een platte batterij. Met deze tips bescherm jij je auto tegen de vrieskou.

Smeer shampoo of huishoudproduct op de binnenkant van de ruiten

Om beslagen ruiten te vermijden, breng je best met een doek een beetje huishoudproduct of shampoo aan op de ruiten.

Leg oude sokken met vochtabsorberende korrels op je dashboard

Ook dit voorkomt dat je ruiten snel zullen aandampen.

Spuit vuilafstotende smering in je sloten

Vuilafstotende smering voorkomt dat sloten vastvriezen. Spuit preventief wat spray in het slot en steek de slutel er een aantal keer in. Je kan het slot ook afplakken met wat tape. Is je slot al vastgevroren? Hou er dan een zakje met verwarmd water tegen.

Gebruik geen handrem als je parkeert

Wanneer je de wagen parkeert, gebruik je beter geen handrem. Je parkeert je auto het best in versnelling.

Zet bij het starten alle lichten en energieverbruikers uit

Zet de ventilatie, achterruitverwarming, zetelverwarming en de radio uit. Dat belast je accu minder.

Kies voor winterbanden

Winterbanden bieden meer grip en verminderen bij -5 graden Celsius de remafstand met zes procent en bij -10 graden Celsius zelfs met twintig procent.

Start je auto met de koppelingspedaal ingedrukt

Zo belast je de accu minder omdat de motor op die manier minder weerstand ondervindt.

Warm je motor niet op

Laat tijdens het krabben de motor niet warmlopen. Het is slecht voor de motor, je ademt de ongezonde gassen in tijdens het krabben en de motor warmt nauwelijks op.

Doe een sok over je ruitenwissers

Zet je ruitenwissers omhoog en trek er een sok of zak over. Zo plakken ze niet aan je ruiten.

Bedek je zijspiegels met een zak

Je hoeft ’s morgens enkel de zak die je met elastiekjes hebt bevestigd, los te maken en je moet de zijspiegels niet meer ijsvrij maken.

Strijk de rubber van je auto in met talkpoeder

Zo vermijd je aanvriezen.

Zet je koplampen even aan om de accu op te warmen

Schakel eerst de koplampen even aan om de accu op te warmen.