Zit België straks in VN-Veiligheidsraad?

Israël is geen kandidaat meer voor het niet-permanent lidmaatschap in de VN-Veiligheidsraad. Dat hebben bronnen binnen de VN meegedeeld aan het Britse persbureau Reuters. Daarmee zijn de Belgische kansen op een zitje in de periode 2019-2020 erg groot worden. Ons land zat namelijk samen met Duitsland en Israël in de race voor twee van die niet-permanente zetels in de VN-instelling.

Volgens Reuters trok Israël zich terug omdat het maar weinig kans maakte om het zitje tegen België en Duitsland binnen te halen. Een officiële bevestiging van de intrekking is er nog niet.

Een andere diplomatieke bron meldt dan weer dat Israël zijn kandidatuur nooit geofficialiseerd heeft. De 193 landen in de Algemene Vergadering van de VN zullen op 8 juni stemmen over de niet-permanente leden.