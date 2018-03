Zillebeke vol kleien beeldjes

In Zillebeke werden 600.000 kleien beeldjes geplaatst in het Provinciaal Domein De Palingbeek. Elk beeldje symboliseert een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Het kunstwerk is bedoeld om die slachtoffers dit jaar te herdenken.

In Zillegem (West-Vlaanderen) wordt in Provinciaal Domein De Palingbeek het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Een groot kunstwerk van kunstenaar Koen Vanmechelen ligt daarvoor aan de basis. Met het kunstwerk worden alle slachtoffers herdacht die tijdens WO I in België zijn omgekomen. Het kunstwerk heet 'Coming World Remember Me'.

De beeldjes tonen 600.000 zittende mensen die hun armen en benen rond zichzelf slaan. Ze zijn allemaal gemaakt uit opgeharde klei.