Ziekenhuizen overvol door griep

De ziekenhuizen kunnen het aantal patiënten met griep niet meer aan. De verenigingen van huisartsen en spoedartsen roepen iedereen daarom op om niet meteen naar de spoeddienst te lopen, maar eerst langs te gaan bij de huisarts.

De Belgische spoedartsen en het artsensyndicaat lanceren een oproep waarin ze vragen dat enkel de patiënten die het zwaarst getroffen zijn door de griepepidemie opgenomen worden in het ziekenhuis.

"We willen vermijden dat mensen die zich grieperig voelen, zich zomaar naar de spoedgevallen begeven", zegt Marc Moens van artsensyndicaat BVAS aan VTM NIEUWS. "Ga altijd eerst naar de huisarts, die kan dan bepalen of de patiënt al dan niet opgenomen moet worden in het ziekenhuis."

Thuisbehandeling

Patiënten met niet-gecompliceerde griep worden dus best thuis behandeld. "Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk het sociale netwerk van familie, kennissen en vrienden wordt ingeschakeld. Huisartsen zijn goed geplaatst om binnen de thuissituatie mee dit sociale netwerk te activeren", klinkt het nog.