Het AZ Sint-Maarten is vorig najaar verhuisd van haar drie oude campussen in Mechelen en Duffel naar één gloednieuwe aan de R6 in Mechelen-Noord. Op de plaats van de campus aan de Leopoldstraat komt een nieuwe woonwijk en daarom moet het oude complex worden gesloopt. De inboedel is echter niet mee verhuisd en wordt verdeeld over 20 goede doelen. De totale waarde wordt op ruim 500.000 euro geschat.