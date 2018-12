Ziekenhuis, directeur en artsen schuldig aan onopzettelijke doding baby Jasper

De Brugse correctionele rechtbank heeft het ziekenhuis van Knokke-Heist veroordeeld tot een geldboete van 288.000 euro, waarvan 96.000 euro met uitstel, voor de onopzettelijke doding van baby Jasper in november 2012. Ook de algemeen directeur, de hoofdarts en een anesthesist werden schuldig bevonden, maar zij kregen geen straf opgelegd.

"De rechter heeft geoordeeld dat een straf niet nodig is, maar hij heeft de artsen en de directeur wel aansprakelijk gesteld", legt VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel uit. "Dat wil zeggen dat ze schuldig zijn, maar dus geen straf krijgen. Dat komt door een wet die zegt dat een rechtspersoon (het ziekenhuis) en een persoon ( de artsen) niet allebei een straf kunnen krijgen. De rechter moet dan kiezen wie de zwaarste straf verdient en de rechter heeft geoordeeld dat dat het ziekenhuis is."

Routinecontrole

Baby Jasper was amper acht maanden oud toen hij in november 2012 een routinecontrole moest ondergaan in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Bij het ontwaken kreeg hij in plaats van zuurstof lachgas toegediend. De operatie vond plaats in een gloednieuwe operatiezaal. In het nieuwe toestel waren de leidingen voor beide gassen omgewisseld. Jasper belandde in een coma en overleed vier dagen later. De directeur technische zaken en het bedrijf dat het operatiekwartier installeerde, werden vrijgesproken.

