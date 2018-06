Ziekenhuis beloond als patiënt tevreden is

Een deel van de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen is vanaf 1 juli afhankelijk van de kwaliteit van hun zorg. Ook de tevredenheid van de patiënten speelt mee. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Om de algemene ziekenhuizen in ons land aan te moedigen om meer in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit, geldt vanaf 1 juli het nieuwe systeem. De aanpassing maakt deel uit van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) doorvoert. Voorlopig wordt maar een kleine fractie van het totale budget - zo'n zes miljoen euro of minder dan één procent - afhankelijk van de kwaliteit.

Score op 80

Concreet krijgen alle ziekenhuizen van de overheid een score op 80. Punten verdienen ze onder meer door patiënten na een opname te bevragen. Hoe tevredener de patiënten zijn, hoe beter ziekenhuizen scoren. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het correct gebruik van antibiotica tijdens operaties.

Budget uitbreiden

De bedoeling is om de komende jaren stap voor stap de lijst met criteria (en het bijbehorende budget) uit te breiden. Zo zou mogelijk al vanaf 2020 rekening worden gehouden met het aantal overlijdens in een ziekenhuis.

Ilse Weeghmans van het Vlaams Patientenplatform reageert tevreden, want volgens haar worden ziekenhuizen om dit moment juist beloond als een chirurg een fout maakt. "Een nieuwe opname, om de fout te herstellen, levert nieuwe inkomsten op."