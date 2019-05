Zeventiende patiënt met legionella besmet

In Oost-Vlaanderen is een zeventiende patiënt besmet geraakt met legionella. Over zijn toestand is niets bekend. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Gisteren overleed al een eerste persoon aan de bacterie.

"Er is opnieuw een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die besmet werd met legionella. Dat maakt dat we momenteel 17 patiënten kennen, waarvan één overleden", klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De nieuwe patiënt kreeg de eerste ziekteklachten op 9 mei, in dezelfde periode dus als de patiënten van de afgelopen dagen. Het gaat om een inwoner van de gemeente Evergem, wat opnieuw bevestigt dat de besmetting in die buurt moet gebeurd zijn.