Zeven Vlaamse scouts gestraft omdat ze toch meededen aan schietactiviteit tijdens Jamboree

Zeven Vlaamse scouts zijn gestraft, omdat ze in de VS hebben meegedaan aan een schietactiviteit. Op dit moment is daar de Wereldjamboree aan de gang, een zomerkamp voor scouts en gidsen van over de hele wereld. En één van de activiteiten was dus schieten. De Vlaamse leiding had vooraf gezegd dat dat niet past binnen haar filosofie, maar zeven leden deden er toch aan mee.

Een schietactiviteit is bij de scouts in de VS heel gewoon. In ons land ligt dat anders en daarom had de leiding haar leden op de Jamboree uitdrukkelijk verboden om deel te nemen aan de schietactiviteit. Maar zeker zeven jongeren deden het toch, vertelt woordvoerder Jan Van Reusel:

“We kunnen begrijpen dat jongeren die grenzen opzoeken, maar we verwachten van hen ook een zekere openheid en een zekere loyaliteit naar de afspraken die wij als Belgische kampleiding met hen maken. Ze hebben zich uitgebreid geëxcuseerd en ze hebben zelf de opdracht op zich genomen om als tegemoetkoming te koken voor de hele groep en voor ons blijft het daar dan ook bij.”

Voor de leiding is het vooral belangrijk dat de jongeren beseffen waarom ze de Belgische scouts tegen zo'n activiteiten is.

“Voor ons is het heel duidelijk dat scouting en de jeugdbewing in Vlaanderen zich heel duidelijk opstelt als een jeugdbewing die zich richt op vredesopvoeding en dat wij de jeugdbeweging geen gepaste omgeving vinden om wapens in handen van kinderen en jongeren te geven.” Aldus Van Reusel.

Als blijkt dat nog andere jongeren ook geschoten hebben, zullen ze een gelijkaardige straf krijgen.