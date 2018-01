“Zet voedingsscore op verpakking”

De voedingsproducten in onze winkelrekken worden vaak gezonder voorgesteld dan ze zijn. Dat zeggen Europese consumentenorganisaties. Ze pleiten al lánger voor de invoering van zogenaamde 'voedingsprofielen', waardoor producenten op dat vlak aan banden worden gelegd. Maar de introductie daarvan laat op zich wachten.

“We kunnen bijvoorbeeld Nesquick nemen. De consument wordt gelokt door ijzer, vitamine D en zink. Gezondheid zogezegd. Maar kijken we op de achterzijde, dan zien we dat het product vol met suiker zit. Dat is een probleem dat we bij heel wat producenten tegenkomen. Het is zeker geen alleenstaand geval”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

Voedingsscore

En dus willen consumentenorganisaties dat Europa voedingsprofielen invoert. Producten die erg veel suiker, vet of zout bevatten zouden dan niet langer gezonder mogen worden voorgesteld dan ze werkelijk zijn. Test-Aankoop pleit voor een voedingsscore op de verpakking, zoals bijvoorbeeld al in Frankrijk gebeurt.

“Wij zijn bijvoorbeeld voor ontbijtgranen nagegaan wanneer iets een categorie A zou zijn of een categorie B. Dat wordt heel simpel voorgesteld met een groene kleur op de verpakking voor iets gezonds en een rode kleur voor iets ongezonds”, zegt November.

Europa laat op zich wachten

Eigenlijk hadden er al negen jaar voedingsprofielen moeten zijn in Europa. Maar de Commissie heeft de invoering ervan uitgesteld. De voedingsprofielen zouden onduidelijk zijn en marktverstorend werken.

"Voedingsindustrie onder druk zetten"

“Dat vervalst de concurrentie niet”, spreekt Monique Goyens van de Europese Consumentenorganisatie BEUC tegen. “Als we voedingsprofielen vastleggen, zal de consument een betere keuze kunnen maken voor zijn gezondheid. Bovendien wordt de voedingsindustrie onder druk gezet om de hoeveelheid ongezonde stoffen te verminderen. Stoffen als zout, suiker of vet. Door andere ingrediënten voor producten te gebruiken, zal het dieet van de consument verbeteren.”

En dat is nodig. In Europa nemen overgewicht en suikerziekte toe. Ook de Belgische voedingsindustrie beseft dat. Ze zegt niet principieel tegen voedingsprofielen te zijn. Op voorwaarde dat ze realistisch zijn en gebaseerd op objectieve wetenschappelijke criteria.