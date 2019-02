Zet u schrap voor grootste supermaan van 2019

De vorige is net geweest of er dient zich dinsdagavond alweer een supermaan aan. Jammer genoeg zonder rode gloed deze keer, maar het zou wel om de grootste supermaan van 2019 gaan.

Een supermaan is een volle maan die veel groter lijkt dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan. Dat komt omdat de afstand tussen de maan en de aarde morgen een beetje kleiner is dan normaal.

Elliptische baan

De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft. Gemiddeld is de afstand tussen de maan en de aarde 384.000 kilometer. Bij een supermaan staat de maan ‘maar’ 357.000 kilometer van ons vandaan.

De supermaan lijkt het grootst aan het begin van de avond, wanneer de zon net onder is. En je kijkt maar beter onmiddellijk omhoog wanneer de maan opkomt want dan zorgt een kleine optische illusie ervoor dat ze nog een beetje groter lijkt. Goed nieuws: voorlopig laten de weersvoorspellingen het toe om de maan in al haar glorie te bewonderen.

Bloedmaan

Vorige maand was er ook een supermaan te zien. Door de gehele maansverduistering die tegelijkertijd plaatsvond, kreeg de maan toen een rode gloed: een zogenoemde bloedmaan.