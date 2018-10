Zet je gsm in ‘automodus’: campagne roept op smartphone onderweg links te laten liggen

Meer dan 8 op de 10 Vlaamse automobilisten maken zich zorgen over hun eigen smartphonegebruik in het verkeer, zo blijkt uit recent onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Bijna driekwart wil hun gsm nochtans minder gebruiken achter het stuur. De VSV lanceert een nieuwe Beloofd!-campagne die autobestuurders tips geeft om tijdens het rijden in ‘automodus’ te gaan en de aandacht bij het verkeer te houden.

Recent onderzoek van de VSV geeft aan dat 3 op de 4 (73 procent) automobilisten tijdens het rijden wel eens hun gsm gebruikt, 1 op de 3 (33 procent) doet dat zelfs vaak tot erg vaak. Slechts 1 op de 3 (33 procent) vindt het echt gemakkelijk om binnenkomende berichten te negeren.

We worden dus steeds vaker verleid om de telefoon te gebruiken achter het stuur, ook al willen we dat liever niet: meer dan 8 op de 10 (87 procent) van de Vlaamse automobilisten vinden hun eigen smartphonegebruik tijdens het rijden een probleem, en meer dan 7 op de 10 (72 procent) zou zijn toestel minder willen gebruiken.

Daarnaast vindt ongeveer driekwart van de respondenten het als passagier onaanvaardbaar als de bestuurder tijdens het rijden berichten verzendt. Iets meer dan 6 op de 10 zou de bestuurder hier bovendien op aanspreken, zo blijkt uit de cijfers.

“Ga in ‘automodus’”

“De cijfers geven aan dat het haast onmogelijk is om de telefoon helemaal uit de auto weg te denken. Het wordt dus almaar belangrijker om er verantwoord mee om te gaan. Door bepaalde functies van de smartphone uit te schakelen of hem uit het zicht of buiten handbereik te leggen, kun je verhinderen dat je tijdens het rijden wordt afgeleid”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Daarom stelt de VSV de mentale ‘automodus’ voor: de bewuste keuze om afleiding in het verkeer te vermijden door je smartphone op een slimme manier te gebruiken. Afhankelijk van de situatie, welk toestel je hebt en of je in de wagen beschikt over een volledig spraakgestuurd carkit-systeem, kun je op verschillende manieren in automodus gaan:

• Gsm buiten handbereik: leg voor je aan je rit begint je smartphone buiten handbereik, bijvoorbeeld in het handschoenkastje of in je handtas. Zet je toestel ook op stil. Zo maakt afleiding geen enkele kans.

• Gsm op ‘niet storen’: de ‘niet storen’-functie houdt binnenkomende meldingen tegen tijdens het rijden. Oproepen van favorieten komen nog door en functies als GPS en muziek kan je nog blijven gebruiken.

• Gsm op stil: zet voor je aan een rit begint je gsm op stil. Zo word je niet afgeleid door binnenkomende meldingen. Je GPS en muziek kan je blijven gebruiken.

• Handsfree via de carkit: verbind voor je aan je rit begint je smartphone met de carkit. Zo kan je, indien echt nodig, toch bellen met je handen aan het stuur en je ogen op de weg.

Bij de Vlaming leeft alvast een grote bereidheid om in automodus te gaan: 71 procent wil handenvrij bellen enkel beperken tot belangrijke en noodzakelijke oproepen, 53 procent wil de gsm buiten handbereik en uit het zicht leggen, 50 procent wil het geluid afzetten en 38 procent wil een app of instelling activeren die binnenkomende oproepen en berichten tijdens het rijden blokkeert. “De bereidheid om zich veiliger te gedragen is er wel, alleen doet men het nog te weinig. Met de Beloofd!-campagne helpen we automobilisten om de daad bij het woord te voegen” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).

Nieuwe Beloofd!-campagne

Vanaf vandaag voert de VSV een nieuwe Beloofd!-campagne om automobilisten aan te sporen om op verantwoorde manier om te gaan met de telefoon en in ‘automodus’ te gaan wanneer ze achter het stuur zitten. De campagne bestaat uit wegaffiches en radiospotjes waarin bekende Vlamingen aangeven welke automodus zij toepassen. Naast Axel Daeseleire, Staf Coppens en Tine Embrechts is presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis een van de campagnegezichten:

“Ik heb mezelf er al vaker op betrapt: stilstaan voor een rood licht en even wat scrollen op mijn smartphone, of in de file een berichtje lezen, en erger nog, het snel-snel proberen te beantwoorden”, zegt Danira. “Gsm’en achter het stuur is even gevaarlijk als dronken rijden. Sinds ik dat besef, probeer ik het dan ook echt niet meer te doen. Ook al kijk je maar enkele seconden naar je smartphone in plaats van op de weg te letten, een ongeval is zo snel gebeurd. Dus voortaan ligt mijn gsm buiten handbereik.”