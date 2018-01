"Zet gevallen schapen terug recht"

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) wil dat we schapen massaal terug rechtop zetten wanneer ze omgevallen zijn. Schapen zijn in deze periode vaak drachtig en vallen dan gemakkelijk om. Als ze niet rechtop gezet worden, dreigen ze samen met hun lammetjes te sterven.

Vautmans is lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement en zelf ook schepen van Landbouw in Sint-Truiden.

“Schapen zitten deze periode in een ver stadium van dracht waardoor ze vaak hun evenwicht verliezen en zo op hun rug komen te liggen”, zegt Vautmans. “De organen en de lammetjes in de buik van het schaap zakken naar beneden waardoor het voor het schaap onmogelijk is geworden om door het grote gewicht op eigen krachten opnieuw recht te staan.”

Ze roept daarom iedereen op om de boeren te helpen en omgevallen schapen zelf rechtop te zetten. “Je houdt het beest achter de kop vast en zet het rechtop in een vloeiende beweging”, aldus nog Vautmans.